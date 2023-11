HR-Experte warnt vor Kündigungswelle im Mittelstand

Zürich/Frankfurt (ots) -- Dr. Harald Schönfeld: "Tausende von Kündigungen treffen die Firmen völlig unvorbereitet."- In Zeiten des Fach- und Führungskräftemangels dauert es Monate, eine Position neu zu besetzen"Zum Jahreswechsel erwartet die mittelständische Wirtschaft eine Kündigungswelle von Fach- und Führungskräften, auf die sie überwiegend völlig unvorbereitet ist", prognostiziert Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer der Personalberatung Butterflymanager, die auf die Vermittlung von Interim Managern spezialisiert ist. Er begründet: "Fachleute und Manager können sich angesichts von 1,7 Millionen qualifizierten unbesetzten Stellen in Deutschland ihren Arbeitgeber frei aussuchen. Viele wählen den Jahreswechsel, um beruflich einen Neuanfang zu starten. Die Besten werden ohnehin von der Konkurrenz mit verlockenden Angeboten geködert. Die verlassene Firma steht dann häufig wie ein begossener Pudel da."Interim Manager können schnell einspringenAls Abhilfe empfiehlt der Personalfachmann den Einsatz von Interim Managern, also fachlich versierten Fach- und Führungskräften auf Zeit. "Oftmals kommen Personalverantwortliche oder Geschäftsführer in höchster Not zu mir, weil eine Lücke entstanden ist, die den gesamten Betrieb ernsthaft gefährdet, und die daher schnellstens wieder gefüllt werden muss", erzählt Dr. Harald Schönfeld.Eine "klassische Nachbesetzung" über eine herkömmliche Personalberatung oder aus dem persönlichen Netzwerk kann angesichts des aktuellen Fach- und Führungskräftemangels nur selten eine schnelle Abhilfe schaffen, weiß der HR-Fachmann. Eine sorgfältige Neubesetzung dauert nach seinen Erfahrungen oftmals Monate, "vor allem, wenn das interne Gehaltsgefüge intakt bleiben soll.""Da helfen nur Manager auf Zeit, die oftmals binnen einer Woche einen neuen Job antreten können", sagt Dr. Harald Schönfeld. Er erklärt: "Interim Manager sind nicht nur Experten mit viel Führungserfahrung und Praxis auf ihrem jeweiligen Gebiet, sondern haben auch gelernt, sich sehr schnell in eine neue Firma einzufinden und innerhalb weniger Tage produktiv zu werden."Interim Manager gegen Unsicherheit und ÜberlastungDer Interim-Management-Fachmann weiß um die Folgen bei der unverhofften Kündigung einer für den Betrieb wichtigen Fach- oder Führungskraft: "Dadurch entstehen im Management häufig enorme Unsicherheiten, verbunden mit einer nur schwer zu bewältigenden Überlastung. Wichtige Vorhaben werden nicht weitergeführt und Kollegen im Managementteam müssen die frei gewordene Aufgabe neben ihrem eigenen Tagesgeschäft mit übernehmen. Das geht selten lange gut."Der HR-Experte empfiehlt daher Personalverantwortlichen im Mittelstand, bei Eintritt der Kündigung von Anfang an mit einem längeren Zeitraum für die Nachbesetzung zu rechnen und sofort das Gespräch mit einem Vermittler von Interim Managern zu suchen. "In den meisten Fällen kann innerhalb weniger Tage ein qualifizierter Vorschlag für eine interimistische Lösung vorgelegt werden", sagt Dr. Harald Schönfeld. Er weiß aus Erfahrung: "Ein kompetenter Interim Manager sorgt rasch für Sicherheit und für Entlastung auf allen Seiten, so dass der Betrieb trotz der unverhofften Kündigung reibungslos weiterläuft."Dr. Harald Schönfeld erwartete "mehrere Tausend Kündigungen betriebswichtiger Fachkräfte und Manager rund um den Jahreswechsel 2023/24". Er erklärt: "Je drängender der Mangel an qualifiziertem Personal ist, desto stärker werben Unternehmen ab und desto eher erliegen Beschäftigte den Verlockungen eines neuen Angebots."15 Millionen fehlende Fach- und Führungskräfte vorausHR-Experte Dr. Harald Schönfeld verweist darauf, dass Deutschland nicht nur mit 1,7 Millionen fehlenden Fach- und Führungskräften in das Jahr 2024 geht, sondern die Zukunft noch viel düsterer aussieht: "2045 wird es hierzulande an rund 15 Millionen Fachkräften und Managern mangeln, prognostiziert das Institut der deutschen Wirtschaft. Schon heute entgehen dem Mittelstand etwa 50 Milliarden Euro Umsatzvolumen im Jahr, weil Stellen nicht besetzt werden können. Mit Interim Managern lässt sich diese Not massiv mildern."Butterflymanager (www.butterflymanager.com) ist eine seit mehr als 20 Jahren auf die Vermittlung von Interim Managern spezialisierte Personalberatung. Interim Manager sind Führungskräfte auf Zeit, die Vakanzen überbrücken oder Sonderaufgaben übernehmen, für die im normalen Betriebsablauf keine Zeit bleibt. Angesichts des Mangels an qualifizierten Fach- und Führungskräften fällt Interim Managern eine Schlüsselrolle für den betrieblichen Erfolg zu. Sie schaffen den Freiraum, neue Projekte anzugehen, ohne das Tagesgeschäft zu gefährden. Sie geben zudem - wenn nötig - die Freiheit, sich von Mitarbeitenden zu trennen, ohne eine schwer schließbare Lücke befürchten zu müssen. "Unternehmen, die Interim Manager nicht nutzen, kommen mir vor wie Firmen, die keine Computer einsetzen, weil es früher auch ohne ging", sagt Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer von Butterflymanager und zugleich Gründer und Geschäftsführer von United Interim, der führenden Online-Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum. Er ist weiterhin Herausgeber der Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen", die im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council erscheint. Als zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat übernimmt Dr. Harald Schönfeld persönlich entsprechende Mandate.Pressekontakt:Weitere Informationen: Butterflymanager GmbH, Schweiz,www.butterflymanager.com, E-Mail: info@butterflymanager.comPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Butterflymanager GmbH, übermittelt durch news aktuell