HP ist zurück!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp liegt derzeit bei 9,61 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält das Rating "Gut" basierend auf dem KGV.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Hp-Aktie eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 30,93 USD lag, was einem Unterschied von +5,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Zusätzlich liegt der letzte Schlusskurs auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (+11,74 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Hp-Aktie überverkauft ist, basierend auf den RSI-Werten von 18,15 (7-Tage-Basis) und 27,43 (25-Tage-Basis). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Hp-Aktie zeigt sich, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem verzeichnet die Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hp-Aktie aufgrund des KGV, der charttechnischen Analyse, des RSI und des langfristigen Stimmungsbildes eine gemischte Bewertung mit einer Tendenz zu "Gut" und "Schlecht".