HP Quartalszahlen Voraussicht: Geringer Umsatz und Gewinnrückgang Erwartet

In 60 Tagen wird das Unternehmen HP seinen Aktionären die Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Die Erwartungen sind gespannt: Wie hoch werden Umsatz und Gewinne ausfallen? Und wie entwickelt sich die HP Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung der HP Aktie auf 23,89 Mrd. EUR. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 erreichte HP noch einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR, nun wird mit einem Rückgang um -8,90% auf 12,63 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -17,30% fallen und bei 874,79 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Erwartungen der Analysten eher pessimistisch: Ein leichter Umsatzrückgang von -14,60 Prozent wird erwartet sowie ein Gewinnrückgang von -19,10 Prozent auf insgesamt 2,46 Mrd. EUR in diesem Jahr im Vergleich zu den vorherigen Jahren mit einem Gewinn von 2,97 Mrd .EUR . Der Gewinn pro Aktie soll demnach bei 3,79 EUR liegen.

Einige Aktionäre lassen bereits jetzt ihre Reaktion offenbaren und greifen vorab auf Schätzungen zu den Quartalszahlen zurück: Innerhalb der letzten 30 Tage hat sich der Kurs um +2,29% verändert.

Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt: Innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten wird erwartet, dass die HP Aktie einen Preis von 27,92 EUR erreicht – was im Vergleich zum aktuellen Kurs einem Gewinn von +12,94% entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, können also auf Basis dieser Schätzungen mit einem Gewinn von +12,94% in 12 Monaten rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre HP-Analyse von 27.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich HP jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur HP Aktie

HP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...