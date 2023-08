HP Quartalszahlen: Gewinnrückgang erwartet - wie reagieren Aktionäre?

In knapp zwei Wochen wird das Unternehmen HP seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die HP Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

In 13 Tagen wird also HP, mit Sitz in Palo Alto, Vereinigte Staaten, seine neuesten Quartalszahlen bekannt geben. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 29,54 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten mit Spannung auf die Bekanntgabe der neuen Zahlen. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von HP noch 13,41 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um -8,80 Prozent auf 12,23 Mrd. EUR erwartet wird. Auch...