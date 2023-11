HP Quartalszahlen im Blick: Starkes Wachstum und optimistische Prognosen erwartet

In nur 0 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen HP, mit Hauptsitz in Palo Alto, seine Quartalszahlen für das 4. Quartal bekannt geben. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der HP Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die HP Aktie zählt derzeit zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 23,15 Milliarden Euro und wird kurz vor Handelsbeginn die neuesten Quartalszahlen präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die Datenanalyse zeigt eine positive Prognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal. Im 4. Quartal des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 13,56 Milliarden Euro und wird nun voraussichtlich um beeindruckende +232,76 Prozent auf 45,11 Milliarden Euro steigen. Auch der bisherige Verlust soll laut Schätzungen um +255,62 Prozent zurückgehen und sich somit auf -515,15 Tausend Euro belaufen.

Analysten zeigen sich optimistisch für das kommende Jahr in Bezug auf den Umsatz von HP. Sie gehen davon aus, dass dieser um +232,76 Prozent steigenfallen wird und der Gewinn um +255,62 Prozent auf insgesamt 7,55 Milliarden Euro anwachsen wird. Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und dürfte im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von +255,62 Prozent verzeichnen – von damals erreichten 2,12 Milliarden Euro auf nunmehr geschätzte 7,55 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie soll im Jahresvergleich auf 2,21 Euro steigen.

Einige Aktionäre reagieren bereits teilweise auf die Schätzungen der Quartalszahlen und haben in den letzten 30 Tagen davon profitiert – der Kurs stieg um +8,84 Prozent.

Anhand der Einschätzungen von Analysten und der Charttechnik wird deutlich, dass sich der Aktienkurs von HP in den kommenden 12 Monaten positiv entwickeln könnte. Die Prognose geht von einem Kurs von 27,06 Euro aus – was in Bezug auf den aktuellen Kurs einen Gewinn von +4,34 Prozent bedeuten würde. Investoren, die noch einsteigen möchten, könnten laut Expertenschätzung innerhalb eines Jahres mit einem Gewinn von +4,34 Prozent rechnen.

Die Charttechnik zeigt ebenfalls einen stark positiven Kurstrend bei HP. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet aktuell keinen Widerstand für die weitere Entwicklung des Aktienkurses.

