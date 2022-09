HP, Ambarella, Bed Bath & Beyond und andere große Verlierer vom Mittwoch

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch mit einem Minus von rund 280 Punkten im Dow Jones. Hier ist die Liste einiger großer Aktien, die sich in der letzten Sitzung nach unten bewegten.> Daktronics, Inc. (NASDAQ:DAKT) fiel um 22,1 % und schloss bei 3,20 $, nachdem das Unternehmen einen schlechter als erwarteten Gewinn je Aktie für das erste Quartal und einen Auftragsrückgang… Hier weiterlesen