HP Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hp beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu durchschnittlichen KGV von 78 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" darauf hinweist, dass Hp aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten schätzen die Aktie von Hp auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten geben 0 eine "Gut"-Bewertung, 3 eine "Neutral"-Bewertung und 0 eine "Schlecht"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hp vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die Dividende liegt Hp mit einer Rendite von 3,68 Prozent 11565,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11569. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hp-Aktie von 28,72 USD auf Basis der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 29,44 USD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 29,34 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Hp also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.