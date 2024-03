HP Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und das allgemeine Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Hp verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Es gab keine signifikante Veränderung in der Häufigkeit der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Hp daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hp als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 9,11 insgesamt 88 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 78,5 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses von Hp positiv bewertet wird. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 27,16, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 43,99, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hp eine Rendite von 3,68 % aus, was 11617,81 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11621,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Hp, mit positiven und negativen Aspekten, die Anleger berücksichtigen sollten.