HP Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Hp-Aktie hat eine Dividendenrendite von 3,68%, was unter dem Branchendurchschnitt von 11349,14% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten hat Hp eine Performance von 9,48% erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -4,62% gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,1% im Branchenvergleich für Hp. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Hp 571,43% unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hp liegt aktuell bei 69,82, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 59 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Hp-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 9,79 insgesamt 79% niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" liegt, der 45,85 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".