HP Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktie von Hp wird laut fundamentalen Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,11 und ist damit 88 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen in der Computer- und Peripheriegeräte-Branche. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen. Statistische Auswertungen zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird Hp derzeit als neutral eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,43 USD, während der Kurs der Aktie bei 29,82 USD liegt, was einer Abweichung von +1,33 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine neutrale Wertung mit einer Abweichung von +1,71 Prozent.

Die Analysteneinschätzung für die Hp-Aktie ist ebenfalls neutral, basierend auf den Bewertungen der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein mögliches Abwärtspotenzial von -12,81 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Alles in allem erhält Hp eine neutrale Einschätzung auf Basis der Analyse.