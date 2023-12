HP Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividendenrendite von Hp beträgt derzeit 3,97 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (3,1) liegt. Daher erhalten sie von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 34, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich keine veränderte Bewertung. Daher erhält Hp eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine "Neutral"-Bewertung und 1-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Hp abgegeben. Langfristig wird dem Titel von institutioneller Seite aus daher das Rating "Neutral" zugesprochen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -7,53 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 28 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Hp daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.