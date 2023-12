HP Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Hp hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Hp damit 0,26 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,31 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 23,37 Prozent, und Hp liegt aktuell 16,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Hp eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Die sozialen Medien zeigen negative Auffälligkeiten, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Hp auf langfristiger Basis ebenfalls als "Neutral" ein. Von 18 Analysten lagen 0 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 28 USD, was einer Erwartung in Höhe von -7,13 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird Hp im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,61, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,92 entspricht. Auf dieser Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.