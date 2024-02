HP Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktienanalyse von Hp hat gezeigt, dass sowohl der Sentiment als auch der Buzz positiv sind. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten erhöht, was auf ein gutes Zeichen hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Hp als positiv bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp mit einem Wert von 9,79 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 46,39. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Hp niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Hp derzeit -3,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -3,69 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.