HP Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Dividendenrendite für Hp beträgt aktuell 3,97 Prozent und liegt mit 0,87 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt von 3,1 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten. Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 28 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 7,22 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hp bei 29,47 USD liegt, während die Aktie selbst bei 30,18 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf einer Distanz von +2,41 Prozent zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 28,36 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aufgrund eines Abstands von +6,42 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie von unseren Analysten daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hp liegt aktuell bei 52,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.