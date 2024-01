HP Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Dividendenrendite von Hp liegt aktuell bei 3,68 Prozent und ist damit unter dem Branchendurchschnitt in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Hp eine Rendite von 9,48 Prozent erzielen, was mehr als 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,96 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche wird von Hp mit 13,44 Prozent deutlich übertroffen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Hp eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp liegt derzeit bei 9,79 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft. Die Kennzahlen zeigen also gemischte Signale in Bezug auf die Performance und Bewertung von Hp.