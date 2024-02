HP Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Hp hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Outperformance von +14,08 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,27 Prozent, wobei Hp um 5,21 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. In beiden Bereichen führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp liegt mit einem Wert von 9,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45, was einer relativen Unterbewertung um 79 Prozent entspricht. Dieses verhältnismäßig niedrige KGV führt zu einer Bezeichnung der Aktie als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hp-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (59,44) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hp.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Hp von Analysten mit 0 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, jedoch liegt das Kursziel im Mittel bei 28 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -3,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.