HP-Aktie: Welche Vorhersagen gibt es für die Quartalszahlen am 28.08.2023?

In exakt 60 Tagen präsentiert der HP-Konzern mit Hauptsitz in Palo Alto, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal. Was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie stellt sich die Entwicklung der HP-Aktie im Vergleich zum Vorjahr dar?

Es verbleiben lediglich 60 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen durch den HP-Konzern vor Börsenbeginn bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 26,77 Mrd. Euro. Die Resultate werden sowohl von Aktionären als auch Analysten erwartet.

Analystenhäuser prognostizieren momentan einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal. Nachdem HP im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 13,45 Mrd. Euro generierte, wird nun ein Rückgang um -8,80 Prozent auf nunmehr voraussichtliche 12,26 Mrd. Euro prognostiziert.

Zukünftige Erwartungen an die...