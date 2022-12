HP Aktie: Was für eine Niederlage!

Für die Aktie Hp aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse New York am 01.12.2022, 13:10 Uhr, ein Kurs von 30.04 USD geführt.

Wie Hp derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hp verläuft aktuell bei 32,85 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 30,04 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,55 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,29 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hp-Aktie der aktuellen Differenz von +10,08 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hp für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Hp für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Hp insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Hp-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 4 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Hp-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 2 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 30,55 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1,68 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (30,04 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Hp somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.