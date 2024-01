HP Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "City Developments":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage von Hp in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Es wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hp daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Hp ausgesprochen haben, geben eine neutrale Einschätzung ab, da es 0 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Hp, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Hp liegt bei 28 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -6,35 Prozent fallen wird. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Hp bei 7,05 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -1,1 Prozent, wobei Hp mit 8,15 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,09 als unterbewertet gilt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält Hp daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.