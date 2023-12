HP Aktie: Viel Lärm um nichts?

Im Rückblick auf die letzten zwölf Monate gibt es für Hp 0 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenbewertungen für Hp im vergangenen Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 28 USD, was einem potenziellen Rückgang um -7,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,41 USD) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Hp-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Hp-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,61 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 46,29 im Bereich "Computer & Peripheriegeräte". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Hp-RSI liegt bei 64,44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen misst, beläuft sich auf 36,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hp in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Hp in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.