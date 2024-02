HP Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Technologieunternehmen HP verzeichnet eine Dividende von 3,68 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Computer & Peripheriegeräten (11621,51 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 11617,83 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hp-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 49, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating von 54,58. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Auswertung von Kommentaren ergab jedoch 7 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche ("Informationstechnologie") hat die Hp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,85 Prozent erzielt und liegt damit 581,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -3,09 Prozent, und Hp liegt aktuell 1,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.