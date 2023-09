HP-Aktie Prognose: Quartalszahlen, Umsatzrückgang und Gewinnverlust erwartet

Was können Aktionäre in den nächsten Monaten von dem Unternehmen HP erwarten? Die Quartalsbilanz für das 4. Quartal wird in 71 Tagen veröffentlicht, und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Zahlen. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im letzten Jahr betrug der Umsatz noch 13,80 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang von -31,12 Prozent auf 9,50 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um -21,62% erhöhen und einen Betrag von -2,38 Mio. EUR erreichen.

Auf das gesamte Jahr betrachtet sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um -31,12 Prozent fallen und der Gewinn voraussichtlich um -21,62 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR sinken. Trotzdem bleibt der Gewinn positiv und liegt damit unter...