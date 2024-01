HP Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Hp-Aktie befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer neutralen Position. Der GD200 liegt bei 29,48 USD, während der Aktienkurs bei 30,09 USD liegt, was einer Abweichung von +2,07 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 28,42 USD, was einer Abweichung von +5,88 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft. Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse lautet somit "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat die Hp-Aktie eine mittlere Aktivität bei Diskussionen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 56,64, was weder überkauft noch -verkauft entspricht und somit eine neutrale Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt lautet die Einstufung für den RSI somit ebenfalls "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt in der Kategorie Computer & Peripheriegeräte wird die Hp-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,61 liegt sie 79 Prozent unter dem Branchen-KGV von 46,02. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.