HP Aktie: Lieber beobachten als handeln

An der Börse New York notiert die Aktie Hp am 11.08.2023, 17:03 Uhr, mit dem Kurs von 32.97 USD. Die Aktie der Hp wird dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Hp nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Hp-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 4 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Hp-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hp vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 28,7 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -12,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (32,97 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Hp somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hp haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Hp liegt mit einem Wert von 9,95 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 79 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte" von 47,79. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".