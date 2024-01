HP Aktie: Keine Panik!

Hp-Aktie: Performance, technische Analyse und Analysteneinschätzung

Die Hp-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,48 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -0,96 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hp eine Outperformance von +10,44 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,14 Prozent, und Hp übertraf diesen Durchschnittswert um 0,34 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Hp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Hp-Aktie bei 29,95 USD, was eine +1,46 Prozentige Entfernung vom GD200 (29,52 USD) darstellt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,71 USD, was einem Kursabstand von +4,32 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal verursacht. Insgesamt wird der Kurs der Hp-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten schätzen die Hp-Aktie insgesamt als "Neutral" ein. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie von Analysten aus Research-Abteilungen 0 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu der langfristigen Einstufung "Neutral". Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Hp veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -6,51 Prozent entspricht, und somit einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Hp-Aktie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Hp mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,79 deutlich günstiger bewertet wird als der Branchendurchschnitt von 45,97, was einer Unterbewertung von 79 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Hp-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.