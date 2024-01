HP Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Hp-Aktie hat in den vergangenen 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,57 USD verzeichnet, wobei der letzte Schlusskurs mit 29,57 USD genau diesem Durchschnitt entspricht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In ähnlicher Weise liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 29,36 USD, wobei der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +0,72 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Hp-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,79 auf, was 79 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Computer & Peripheriegeräte" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hp-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 59, was auf ein neutrales Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls diese neutrale Bewertung, da der Wert bei 58,92 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung eine Diskussionsintensität, die sich stark ändert und zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

Insgesamt erhält die Hp-Aktie aufgrund der technischen Analyse, fundamentaler Kriterien, des Relative Strength Index und des Sentiments ein "Neutral"-Rating.