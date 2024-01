HP Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Hp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 29,58 USD, während der Aktienkurs bei 29,81 USD liegt, was einer Abweichung von +0,78 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 29,13 USD, was einer Abweichung von +2,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hp-Aktie einen Wert von 9 auf. Dies bedeutet, dass die Börse derzeit 9,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Hp zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Gut", da der Titel unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hp-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,16) führt zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Hp basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Hp.