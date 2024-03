HP Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Hp diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Hp beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was die Aktie auf "Neutral" setzt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte", die im Durchschnitt ein KGV von 78 haben, als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 3,68 Prozent liegt Hp 11565,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11569. Dadurch erscheint die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung wurde die Aktie von Hp in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Zwar liegen aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 26 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 30,5 USD eine erwartete Kursentwicklung von -14,75 Prozent darstellt, was mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Hp.