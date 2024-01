HP Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Aktienkurs von Hp hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,48 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite von Hp mit 13,13 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hp derzeit mit 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11298,03%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hp liegt mit einem Wert von 9,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hp-Aktie zeigt einen Wert von 59, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein insgesamt solides Bild der Hp-Aktie, mit positiven Entwicklungen in Bezug auf den Aktienkurs und das KGV, jedoch einer etwas niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.