HP Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für Hp liegt der RSI-Wert derzeit bei 56,64, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird Hp als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,61 liegt, was einem Abstand von 79 Prozent zum Branchen-KGV von 46,02 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Hp mit einer Rendite von 7,05 Prozent etwas unter dem Durchschnitt liegt. Jedoch übertrifft die Rendite von 7,77 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche die durchschnittliche Rendite deutlich. Dadurch erhält Hp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 3 neutrale und 1 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -6,95 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt führt die Analystenbewertung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Hp.