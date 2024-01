HP Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Hp-RSI weist eine Ausprägung von 0,73 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 51,9, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Hp derzeit eine Dividendenrendite von 3,68 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11298,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung dieser Faktoren zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hp weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hp weist hier einen Wert von 9,79 auf, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" und die Aktie daher unterbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV liegt bei 45,78, was einem Abstand von 79 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.