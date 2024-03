HP Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI von Hp liegt aktuell bei 24,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hp überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Überverkauft-Signale und wird daher neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hp im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 3,68 % aus, was 11617,82 Prozentpunkte weniger als die üblichen 11621,5 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei Hp wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen und daher eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Sentiment abgegeben. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Hp bei 30,56 USD, was +3,84 Prozent über dem GD200 (29,43 USD) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt einen Kurs von 29,25 USD, was einem Abstand von +4,48 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend wird der Kurs der Hp-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.