HP Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Überwiegend wurden an acht Tagen positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierte sich die Diskussion der Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hp. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Konkret wurden 3 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) basierend auf der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Hp liegt derzeit bei 3,97 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.47%. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche ergibt sich eine Differenz von -11542. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hp-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hp liegt derzeit bei 63,04 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von Hp liegt bei 40,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Hp derzeit einen Stand von 29,5 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 29,9 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,36 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 28,56 USD, was zu einem Abstand von +4,69 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich erhält die Aktie eine Gesamtnote von "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse.