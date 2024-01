HP Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Dividendenrendite für Hp beträgt derzeit 3,68 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhalten Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Hp mit einem aktuellen KGV von 9 unter dem Branchendurchschnitt von 45. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hp eine Performance von 9,48 Prozent, was eine Outperformance von +12,53 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Hp 0,86 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hp-Aktie der letzten 200 Handelstage um -3,14 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -2,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit in allen Kategorien ein "Neutral"-Rating, sowohl für die Dividendenpolitik, die fundamentale Bewertung als auch die technische Analyse.