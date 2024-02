HP Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Hp-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -3,53 Prozent zur 200-Tage-Linie von 29,47 USD aufweist. In ähnlicher Weise liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 29,48 USD, was einer Differenz von -3,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende wird Hp im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Computer & Peripheriegeräte" mit einer Dividende von 3,68 % als niedriger bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im letzten Jahr erzielte die Hp-Aktie eine Rendite von -1,85 Prozent, was 581,39 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" übertrifft Hp jedoch den Durchschnitt um 1,24 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Allerdings wurden auch 7 positive Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.