HP Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung unter den Anlegern für Hp ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Diese Analyse ergänzt die Bewertung des Unternehmens. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zudem zeigten sich aus den sozialen Medien 1 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei einer Dividendenrendite von 3,68% liegt Hp unter dem Branchendurchschnitt von Computer & Peripheriegeräte, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hp liegt bei 70,18, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hp daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Hp mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,79 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 45,97. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung und eine unterbewertete fundamentale Analyse für Hp.