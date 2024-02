HPQ-Silicon, tut es schon wieder!

Die Hpq Silicon-Aktie erhält in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was 3,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,25 CAD, was 16 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,21 CAD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringfügige Abweichung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen leicht verbessert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Beim Relative Strength Index ergibt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung, wobei der RSI7 zu einer "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Gesamtranking für die Hpq Silicon-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und der RSI7 auf "Schlecht" und die kurzfristige technische Analyse auf "Neutral" eingestuft werden. Das Sentiment und der RSI25 hingegen führen zu einer "Gut"-Bewertung. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.