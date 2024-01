HPQ Silicon Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Hpq Silicon-Aktie hat einen RSI-Wert von 25 über die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI-Wert bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Hpq Silicon basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Hpq Silicon derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57%. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger gegenüber Hpq Silicon haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hpq Silicon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,25 CAD liegt. Dieser Wert liegt nah am letzten Schlusskurs von 0,24 CAD und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,23 CAD) zeigt einen ähnlichen Trend und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Hpq Silicon-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.