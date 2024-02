HPI Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

Die Hpi-Aktie wird aktuell mit einer Dividende von 0% bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (3,12%) als niedrig eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 3,12 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In einem Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Hpi mit einer Rendite von -20% mehr als 24% unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,83% in den letzten 12 Monaten, wobei Hpi mit 15,17% deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hpi-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren.