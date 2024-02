HPI Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hpi. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Hpi neutral eingestuft wird, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 46,52 Punkten für Hpi.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Hpi mit einer Rendite von -20 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,39 Prozent, was bedeutet, dass Hpi mit einer Rendite von -20 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Hpi in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hpi weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Differenz bei -3 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hpi-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hpi lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hpi in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".