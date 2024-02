HPI Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson Electric Holdings":

Die technische Analyse der Hpi-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,21 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,22 EUR, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 EUR liegt mit einer Abweichung von +4,76 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die Dividende weist Hpi derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hpi eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Hpi insgesamt eine neutrale Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hpi-Aktie beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, wodurch der RSI insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.