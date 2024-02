HPC Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand dieses Index werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum miteinander in Beziehung gesetzt. Der RSI der Hpc-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 27,27, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Hpc-Aktie mit -33,85 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der "Bauwesen"-Branche schneidet Hpc mit einer Rendite von 24,56 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs der Hpc-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,045 HKD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Dividendenrendite der Hpc-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Hpc-Aktie gemischte Bewertungen erhält, mit einem überverkauften RSI, einer schlechten Performance im Vergleich zur Branche und gemischten Ergebnissen in der technischen Analyse.