HPC Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg, kann eine Aussage darüber getroffen werden. Der RSI der Hpc-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt, dass die Aktie mit einem Wert von 78,57 als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die Hpc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die Dividende weist Hpc derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Hpc mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,27 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche als deutlich unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Hpc-Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Somit wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Hpc-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Dividende, einem "Gut"-Rating in der fundamentalen Analyse und einem "Neutral"-Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.