HPC Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie des Unternehmens Hpc wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hpc mit einem Wert von 3,93 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Bauwesen" und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 48,24, was einen Abstand von 92 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hpc liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 73 eine überkaufte Situation an. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Hpc war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Hpc-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, die zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Hpc aufgrund der verschiedenen Analysen als "Gut" im Bereich der fundamentalen Analyse und "Schlecht" in den Bereichen RSI, Anleger-Sentiment und technische Analyse eingestuft.