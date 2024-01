HPC Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Hpc-Aktie ist neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Themen hervorgehoben. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hpc-Aktie mit 0,034 HKD 32 Prozent unter dem GD200 (0,05 HKD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 von 0,04 HKD ergibt sich ein Abstand von -15 Prozent, was erneut als "Schlecht"-Signal gedeutet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Hpc als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Hpc-Aktie derzeit als "überkauft" einzustufen ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 85,71 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 90,91 Punkten führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividende schneidet Hpc mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,34 %) schlechter ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende führt.