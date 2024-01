HPC Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hpc-Aktie beträgt derzeit 3,27, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Hpc in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Hpc bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird Hpc in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Hpc-Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hpc zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Hpc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hpc-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,035 HKD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hpc-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.