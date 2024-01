HPC Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hpc wurden diskutiert. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Hpc in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI-Wert von 25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, während der RSI von 78 auf eine überkaufte Situation hindeutet, was als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungs- und Buzz-Rating basiert auf dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf die Hpc-Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hpc zeigt indes kaum Änderungen und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Hpc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Hpc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".