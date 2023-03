HORNBACH: Umsatz übersteigt die 6 Mrd. EUR

Die HORNBACH Gruppe (ISIN: DE0006083405) steigert den Nettoumsatz des Konzerns im Geschäftsjahr 2022/23 (1. März 2022 bis 28. Februar 2023) nach ungeprüften, vorläufigen Zahlen um 6,6% auf 6.263 Mio. EUR auf Basis der anhaltend starken Kundennachfrage. Im vierten Quartal 2022/23 (1. Dezember 2022 bis 28. Februar 2023) stieg der Umsatz um 6,1% auf 1.253 Mio. EUR. Der größte operative Teilkonzern, HORNBACH Baumarkt AG, der zum 28. Februar 2023 171 Standorte (Vorjahr: 167) und 9 Onlineshops in Europa betreibt, steigerte seinen Umsatz um 6,3% auf 5.843 Mio. EUR. Auf vergleichbarer Fläche und bereinigt um Währungseffekte stieg der Umsatz der HORNBACH Baumarkt AG um 3,6%.

Das flächenbereinigte Wachstum im 3-Jahres-Vergleich von +28,4% unterstreicht die deutliche Beschleunigung des Wachstums während der Corona-Pandemie. Erwartungsgemäß normalisierte sich der Online-Umsatz (inkl. Click & Collect) im Vergleich zum hohen Niveau, das während der Corona-Pandemie erreicht wurde, und ging um insgesamt -12,8% auf 823 Mio. EUR (Vorjahr: 944 Mio. €) zurück. Die Flächenproduktivität hat sich mit einem Plus von 2,7% erneut stark entwickelt und mit einem Umsatz von 2.925 EUR pro Quadratmeter, liegt die HORNBACH Baumarkt AG deutlich vor dem Wettbewerb. Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 11,6% auf 421 Mio. EUR. Das vorläufige bereinigte EBIT (Operatives Ergebnis bereinigt um nicht-operative Ergebniseffekte) der HORNBACH Gruppe lag für das Geschäftsjahr 2022/23 wie prognostiziert mit rund 290 Mio. EUR unter dem Rekordwert des Vorjahres (362,6 Mio. EUR), jedoch mit einem Plus von 28% deutlich über dem Niveau des Geschäftsjahres 2019/20.

„Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten, anhaltend hoher Inflation und einer Konsumentenstimmung auf historischem Tiefststand, war das Geschäftsjahr 2022/23 für die Handelsbranche sehr herausfordernd. Allerdings blieb die Nachfrage nach Heimwerkerprodukten auf einem anhaltend hohen Niveau, da die Menschen Investitionen in Ihr Zuhause auch weiterhin priorisierten“, sagte Albrecht Hornbach, CEO der HORNBACH Management AG. „Daher bleiben wir im Hinblick auf unser robustes Geschäftsmodell zuversichtlich und investieren weiterhin in unsere Mitarbeiter, unsere Technologie und den Ausbau unseres Filialnetzes.“

Erich Harsch, CEO der HORNBACH Baumarkt AG, ergänzte: “Wir glauben, dass Selbermachen eine wichtige Rolle dabei spielen wird, den Menschen zu helfen ihr Zuhause nachhaltiger zu gestalten – vor allem wenn es um energieeffiziente Renovierungen geht. In herausfordernden Zeiten neigen die Menschen dazu, sich dem Heimwerken zu widmen, einfach um Geld zu sparen. Mit unserem breiten und tiefen Produktsortiment und unserer konsequenten Preisführerschaft sind wir für Kunden der Händler ihrer Wahl.“

Tabelle 2: Flächenbereinigte Umsatzentwicklung der HORNBACH Bau- und Gartenmärkte (%)4)

Geschäftsjahr 1. Quartal 2.Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamtjahr Gesamt: 2022/23 5,3 -1,7 7,2 4,1 3,6 2021/22 4,3 2,5 -0,1 20,0 5,4 2020/21 17,5 21,4 19,7 -3,5 14,7 Deutschland: 2022/23 4,4 -2,9 7,8 0,7 2,4 2021/22 -0,1 1,7 -4,3 26,5 3,7 2020/21 24,4 24,1 25,5 -4,9 18,6 Übriges Europa: 2022/23 6,2 -0,6 6,7 7,5 4,7 2021/22 9,5 3,4 4,5 13,8 7,3 2020/21 10,3 18,6 14,0 -2,2 10,8

4) Ohne Währungskurseffekte; inkl. Bodenhaus-Fachmärkte und Onlinehandel.

Nettoumsatz der HORNBACH Baumarkt AG in Deutschland wächst um 2,9%

Die Nettoumsätze der HORNBACH Baumarkt AG einschließlich Onlinehandel stiegen in der Region Deutschland im Geschäftsjahr 2022/23 um 2,9% auf 2.861 Mio. EUR (Vorjahr: 2.780 Mio. EUR). Flächenbereinigt, das heißt ohne Berücksichtigung von Neueröffnungen und Schließungen in den zurückliegenden zwölf Monaten (siehe Tabelle 2), ergab sich ein Wachstum von 2,4% (Vorjahr: 3,7%). Im Kalenderjahr 2022 lag der Marktanteil der HORNBACH Baumarkt AG in Deutschland (GfK5)) bei 14,9% gegenüber 13,1% im Vor-Pandemie-Jahr 2019. HORNBACH betreibt zum 28. Februar 2023 97 (Vorjahr: 96) Filialen im stationären DIY (Do-it-yourself)-Einzelhandel sowie zwei (Vorjahr: zwei) Bodenhaus-Fachhandelsmärkte. Im Februar 2023 kam ein neuer Bau- und Gartenmarkt in Leipzig hinzu.

Internationale Umsätze der HORNBACH Baumarkt AG verzeichneten ein Plus von 9,8% und erreichten damit mehr als 50% des Konzernumsatzes

In den acht Ländern außerhalb Deutschlands (Region Übriges Europa) erreichte der Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG einschließlich des Onlinehandels einen Netto-Umsatzzuwachs von 9,8% auf 2.982 Mio. EUR (Vorjahr: 2.716 Mio. EUR). Der Auslandsanteil am Konzernumsatz stieg damit leicht von 49,4% auf 51,0%. Flächen- und währungsbereinigt stiegen die internationalen Umsätze um 4,7% (Vorjahr: 7,3%). Einschließlich der Währungseffekte stiegen die flächenbereinigten Umsätze um 6,0% (Vorjahr: 8,0%). Der Marktanteil (GfK5)) konnte in allen Ländern, verglichen mit dem Vor-Pandemie-Niveau, gesteigert werden und lag am Ende des Kalenderjahres 2022 in Österreich 17,8% (2019: 17,0%), in der Tschechischen Republik 34,4% (2019: 33,3%), 26,1% in den Niederlanden (2019: 21,1%) und 13,5% in der Schweiz (2019: 12,0%). Im Geschäftsjahr 2022/23 wurden drei neue Bau- und Gartenmärkte in Nitra (Slowakei), Enschede (Niederlande) und Constanta (Rumänien) eröffnet.

Hohe Nachfrage auch im Baustoffhandel

Der HORNBACH Baustoff Union GmbH Teilkonzern verzeichnete im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatzanstieg von 11,6% auf 421 Mio. EUR (Vorjahr: 377,5 Mio. EUR). Zum 28. Februar 2023 betreibt der Teilkonzern 39 Baustoffhandelsstandorte, darunter zwei grenznahe Standorte in Frankreich (Elsass/Lothringen) sowie 37 im Südwesten Deutschlands, inklusiv zwei zum 01. Juli 2022 erworbener Standorte im Saarland.

Bereinigtes EBIT der HORNBACH Gruppe mit rund 290 Mio. EUR

Mit 290 Mio. EUR lag das vorläufige, noch ungeprüfte bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe im Geschäftsjahr 2022/23 um 28% über dem Vor-Corona-Niveau (2019/20: 227,0 Mio. EUR). Verglichen mit dem Rekord-Ergebnis des Geschäftsjahres 2021/22 (362,6 Mio. EUR), ging das bereinigte EBIT im Einklang mit der Prognose um 20,0% zurück; insbesondere die Inflation und der Kostendruck lasteten auf den Margen der Gruppe. Das Ergebnis wurde auch durch gestiegene Filialkosten sowie Personalkosten beeinträchtigt.

Die Details zur Ergebnisentwicklung und zum Jahresabschluss 2022/23, sowie die Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 werden am 16. Mai 2023 veröffentlicht. Für diesen Tag sind auch eine Bilanzpresse- und eine Analystenkonferenz geplant.

5) GfK Definition: Bau- und Gartenmärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechische Republik.