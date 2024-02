HORIBA Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Horiba-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt dabei ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +59,14 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 14130 JPY. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von +22,74 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zudem wurde die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien als positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führte. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als positiv einzustufen ist.

Jedoch wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Horiba in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Horiba wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führte zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der einen Wert von 27 für die Horiba-Aktie aufwies. Auf dieser Basis wurde die Aktie als überverkauft eingestuft und erhielt daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigte dies mit einem Wert von 29,49, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. In Summe ergab sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Horiba.