HORIBA Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Maß für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die Horiba-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 11, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,73 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Horiba.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Horiba-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Horiba gesprochen haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Horiba-Aktie mit einer Entfernung von +39,17 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 9167,84 JPY ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +23,53 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Horiba-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.